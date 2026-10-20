Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Cartaginés enfrentará su primera semifinal de la Copa Centroamericana ante el Olimpia de Honduras, serie de ida en la que el equipo brumoso contará con Carlos Barahona en la convocatoria tras su puesta en libertad.

El lateral derecho titular entrenó con normalidad con el equipo brumoso, incluida la última práctica de este martes previo al partido.

Amarini Villatoro, técnico cartaginés, confirma que “Carlos está disponible, entrenando con nosotros. En estos días está muy bien y creo que ha venido siendo un jugador importante en este plantel”.