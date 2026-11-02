Cartaginés destaca en Centroamérica: ningún equipo escaló tantas posiciones

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

El Cartaginés es el equipo que más posiciones escaló en el ranking de la CONCACAF y de Centroamérica, al llegar al tercer lugar del Istmo por primera vez desde que existe esta clasificación, iniciada en 2023.

El buen paso en el torneo local y en la Copa Centroamericana llevó a los de la vieja metrópoli del puesto 11 en julio al octavo lugar en agosto y septiembre, al sexto puesto en octubre y al tercero del Istmo Centroamericano en el último ranking publicado este lunes, luego de que el empate en el clásico le abriera las puertas del liderato general a la escuadra brumosa.

El jugador Carlos Barahona se mostró contento por los jugadores, la directiva y el entrenador, y afirmó que Cartago está donde se merece estar, aunque el equipo no ha conseguido nada y está cerca de los objetivos, mientras que el defensa José Luis Quirós señaló que lo más importante es que están conscientes de que no han ganado nada y que deben seguir por esa línea, siendo humildes y trabajando.

En el ámbito disciplinario, el chileno Juan Carlos Gaete recibió dos partidos de castigo tras su expulsión ante San Carlos, por lo que será baja en los próximos dos encuentros, y el Cartaginés jugará un partido clave este jueves a las 5 de la tarde en Ciudad Quesada cuando visite al Inter San Carlos.