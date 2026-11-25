Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

CS Cartaginés superó las diferentes pruebas de fuego que se le presentaron en el semestre, con resultados que lo tienen en la final centroamericana.

Los Brumosos reciben a Pérez Zeledón este sábado a las 7 de la noche.

Cabe recordar que, en la Copa Centroamericana, el equipo eliminó a Saprissa en cuartos de final y sacó al Olimpia de Honduras en semifinales.

Ante los morados perdió 2 a 3 rotando al equipo titular, empató 2 a 2 y le ganó 3 a 2 para dejarlo fuera del certamen.

Frente a Alajuelense, Cartaginés ganó los dos partidos de la serie, tanto en Cartago como en Alajuela, con marcadores de 3 a 1 y 2 a 1.

Contra Herediano ganó 1 por 0 y luego, rotando equipo, cayó 1 a 3.

Sobre el camino del grupo, Amarini Villatoro declaró lo siguiente: “Nosotros tuvimos un camino difícil y eso he tratado de profundizar en el grupo, valorar lo que nos tiene ahora en la final, que no fue fácil”.

El balance incluye también un empate 1 a 1 ante Municipal, campeón de Guatemala, un 1 a 1 contra Motagua de Honduras y un 2 a 0 ante el FAS, campeón del fútbol salvadoreño.

Al Olimpia lo eliminó con un 1 por 0 y un empate 2 a 2.