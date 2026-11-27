Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

El Cartaginés deberá realizar tres cambios obligatorios en su formación titular para este fin de semana, ya que tres de sus jugadores serán baja ante Pérez Zeledón.

Dos de ellos están apercibidos con tarjetas amarillas, por lo que el cuerpo técnico los cuidará para que entren limpios a semifinales, mientras que la ausencia del lateral es la que más representa un cambio con la aparición de un jugador de recambio, y en el caso del otro defensor su reemplazo estaría con otro futbolista del plantel.

Entre los tres jugaron más de la mitad del torneo, en un partido que el cuerpo técnico considera bravo por las obligaciones de los rivales en la lucha por el descenso.

