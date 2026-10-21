Cartaginés contará con equipo completo ante Olimpia

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

El Club Sport Cartaginés contará con plantel completo para enfrentar esta noche al Club Deportivo Olimpia de Honduras en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana, que se disputará a las 20:30 en el Estadio José Rafael Fello Meza Ivankovich, en Cartago.

El equipo dirigido por Amarini Villatoro, llega a la serie ante un Olimpia que se mantiene invicto desde hace prácticamente un mes en la Liga Nacional de Honduras y en la Copa Centroamericana. El técnico brumoso afirmó que Cartaginés tiene un buen plantel y puede competir de tú a tú contra Olimpia, La Liga y Motagua, sin sentirse más ni menos que esos rivales.

El defensor central mexicano Luis Olivas destacó la importancia de mantener el marco en cero esta noche, ya que un gol del equipo visitante podría complicar la serie que se cerrará en Honduras. Consultados en el mercado central de Cartago, los aficionados brumosos prometieron desde tatuajes del escudo y promociones de pollo hasta un fiestón con la gente del mercado, retirarse en tres años para seguir al equipo o regalar confites a sus clientes si el Cartaginés se corona campeón de la Copa Centroamericana.