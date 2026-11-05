Cartaginés tendrá dos bajas para enfrentar a Inter San Carlos

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

El Cartaginés tendrá dos bajas para enfrentar este jueves a Inter San Carlos, entre ellas la del volante Bernard Alfaro, quien sufrió una lesión muscular contra San Carlos el domingo anterior que lo dejó fuera del viaje a Ciudad Quesada.

La segunda ausencia es la del extremo chileno Juan Carlos Gaete, quien salió expulsado en ese partido al minuto 89 y tendrá que cumplir dos juegos de suspensión.

El equipo viajó desde este miércoles a San Carlos y con la victoria se asegurará el liderato del torneo una jornada más.