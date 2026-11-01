Cartaginés alcanza el liderato tras victoria contra San Carlos

Fecha de publicación: 1 de November de 2026

Fecha de modificación: 1 de November de 2026

Esta mañana se celebró el juego entre Cartaginés y San Carlos, por la fecha 14 del campeonato nacional.

Los brumosos llegaban con la oportunidad de alcanzar la cima del torneo, mientras que los norteños con posibiliades de superar en unidades a los de la Vieja Metrópoli.

¿Cuánto quedó el partido?

3-0, a favor de los dirigidos por Amarini Villatoro.

¿Quiénes metieron los goles?

Joaquín Hernández, al 10′.

Diego Mesén, al 19′.

Douglas López, al 85′.

¿Qué significa este resultado?

Cartaginés asume el liderato de forma momentánea, con 27 puntos, mientras que San Carlos se queda en 22 puntos. Es clave el resultado del Clásico Nacional en que los brumosos se queden el primer puesto.