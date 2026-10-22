Cartaginés acabó con el invicto del Olimpia en la Copa Centroamericana

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

El Cartaginés venció 1-0 al Olimpia en el partido de ida de semifinales de Copa Centroamericana, con gol de Joaquín Alonso Hernández al minuto 14. El técnico Amarini Villatoro destacó que el equipo cumplió los dos objetivos planteados para este encuentro.

“Había dos objetivos: ganarlo y que no nos anotaran de visita”, declaró Villatoro tras el triunfo brumoso. El estratega sostuvo que el equipo fue superior durante el lapso en que ambos conjuntos tuvieron once jugadores.

La expulsión de Justin Arboleda por codazo dejó condicionado al Olimpia, que ya tenía una tarjeta amarilla. El portero Edric Menjívar fue la figura del encuentro al evitar las opciones del cuadro catracho.

El técnico del Olimpia, Eduardo Espinel, cuestionó la designación del arbitraje guatemalteco para el partido ante Cartaginés por la semifinal de Copa Centroamericana. Espinel consideró que era mejor traer un árbitro de otro país para evitar conjeturas.

El próximo miércoles 28 de octubre, los brumosos visitarán al Olimpia a las 9 de la noche por la semifinal de vuelta.