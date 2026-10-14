Carro impacta contra una casa y deja dos personas graves

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

Una colisión entre un vehículo y una vivienda dejó dos personas en condición urgente la tarde de este miércoles en El Rodeo, en Vásquez de Coronado.

La Cruz Roja Costarricense movilizó varias unidades para atender la emergencia, que se mantiene en desarrollo.

Carro obstruye entrada de vivienda

Según el reporte de los socorristas, el vehículo impactó contra una casa y quedó obstruyendo la entrada principal del inmueble.

Esta situación impide la salida de las personas que se encuentran dentro de la vivienda, por lo que la atención de la emergencia requiere la intervención de los equipos de rescate.

De momento, las autoridades reportan dos pacientes que viajaban en el automóvil. Ambos se encuentran en condición urgente.

Cruz Roja moviliza varias unidades

Ante la magnitud del incidente, la Cruz Roja Costarricense desplazó recursos de soporte básico, soporte avanzado y rescate hasta el sitio.

Los equipos de emergencia trabajan en la atención de los afectados y en las labores correspondientes para controlar la situación.

Por ahora, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias que provocaron el choque ni sobre la identidad de las personas afectadas.

La información se mantiene en desarrollo

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