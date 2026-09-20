(Video) Carro choca frontalmente contra mujer y se da a la fuga

Fecha de publicación: 20 de September de 2026

Fecha de modificación: 20 de September de 2026

Usuarios de redes sociales reportaron un choque entre una motocicleta y un carro en la provincia de Heredia.

Según las imágenes, el automóvil colisionó de manera frontal con el otro vehículo, que, según reportaron, era conducido por una mujer.

Video de Waze Costa Rica

Tras el impacto, la mujer no se levanta y el conductor del carro se da a la fuga. De momento, no hay información sobre el estado de la conductora.

El suceso ocurrió en Santo Domingo de Heredia.

Por: Camila Rosales Méndez

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