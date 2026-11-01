(VIDEO) Carro choca ciclista y lo lanza rodando por la calle

Fecha de publicación: 1 de November de 2026

Fecha de modificación: 1 de November de 2026

Usuarios de redes sociales reportaron un suceso en el que una bicicleta chocó contra un carro, dejando a la persona ciclista en el suelo.

Según indican, este accidente ocurrió cerca de las 7:36 de la mañana de este domingo primero de noviembre, en San Rafael de Heredia.

En las imágenes se puede apreciar cómo, cuando el carro intenta girar en una intersección, impacta contra el ciclista y hace que este salga disparado. No obstante, poco después logra levantarse y ponerse de pie.

Por: Camila Rosales Méndez

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