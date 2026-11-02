Carro cae a cuneta y provoca caos vial

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Un carro cayó a una cuneta en la autopista General Cañas, lo que provocó complicaciones en el tránsito durante la tarde de este lunes 2 de noviembre.

El incidente ocurrió sobre la Ruta 1, específicamente antes del Centro de Convenciones de Costa Rica, en el sentido hacia Alajuela.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo terminó dentro de una cuneta ubicada a un costado de la carretera.

Esta situación genera preocupación entre los conductores que circulan por una de las principales vías del país.

Congestionamiento en la autopista General Cañas

Tras el reporte del accidente, los conductores enfrentan un tránsito muy denso en dirección hacia Alajuela.

La situación complica la circulación vehicular en este sector de la autopista General Cañas.

Por esta razón, se recomienda a los usuarios de la carretera conducir con precaución, mantener una distancia prudente y reducir la velocidad al acercarse al lugar.

¿Qué se sabe del accidente?

Hasta el momento, no han trascendido detalles sobre las causas que provocaron que el carro cayera a la cuneta.

Tampoco existe información confirmada sobre posibles personas heridas.

El incidente se encuentra en desarrollo y se espera conocer más detalles sobre lo ocurrido.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.