(FOTOS) Carro baleado llega a hospital con una persona muerta

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Un carro baleado llegó la tarde de este martes al Hospital San Rafael de Alajuela con dos ocupantes.

El centro médico confirmó que una de las personas ya había fallecido cuando ingresó.

Según la información preliminar, un ataque armado en el sector de Alajuela habría provocado esta emergencia.

Sin embargo, el comunicado hospitalario no detalla las circunstancias del incidente ni el punto donde ocurrió.

Hospital atiende a segundo ocupante

El personal médico atiende a la segunda persona en la sala de shock del servicio de emergencias, donde le brinda la atención correspondiente.

Por el momento, el hospital no precisó la identidad de los ocupantes ni ofreció detalles adicionales sobre la condición de la persona que recibe asistencia.

Además, la institución confirmó que ambas personas llegaron en un vehículo particular. Su reporte se concentra en el ingreso de los pacientes y la atención médica.

Emergencias mantiene atención normal

Tras el ingreso del carro baleado, el Hospital San Rafael de Alajuela aclaró que el servicio de emergencias continuó funcionando con absoluta normalidad.

Asimismo, el personal mantuvo la atención de los demás pacientes y permitió el ingreso habitual de ambulancias y otros vehículos de emergencia.

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