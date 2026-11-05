Carro atropella a hombre y lo deja en condición crítica  

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense informó sobre un accidente de tránsito que dejó gravemente herido a un hombre.

Según indica la versión preliminar, la situación ocurrió cuando un vehículo liviano atropelló a un masculino de 29 años, quien quedó en condición crítica.

Este suceso ocurrió en Cartago, San Nicolás, Quircot, barrio San Rafael, a eso de las 4:25 de la mañana de este jueves 5 de noviembre.

El cuerpo de emergencias trasladó al hombre al Hospital Max Peralta. De momento, no hay información sobre su estado actual.

Por: Camila Rosales Méndez

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