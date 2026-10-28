Identifican los tramos más mortales de carreteras en Costa Rica

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

El Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) identificó 40 kilómetros de carreteras en Costa Rica que registraron 365 fallecimientos por accidentes de tránsito entre 2023 y 2025. Entre los puntos más críticos figuran sectores de Circunvalación, Barranca de Puntarenas y la ruta 32, en Limón.

Uno de los tramos que preocupa a las autoridades se ubica en Circunvalación, entre la Ciudad Deportiva y Hatillo 8 y 10. En los kilómetros 3 y 4 se contabilizaron 20 muertes durante ese periodo, de las cuales ocho de cada diez víctimas viajaban en motocicleta.

Otro punto crítico se encuentra en Barranca de Puntarenas, sobre la ruta nacional 17. Entre los kilómetros 3 y 5 se registraron 40 fallecimientos en los últimos tres años.

En Limón, la ruta 32 también concentra cifras preocupantes. Entre los kilómetros 154 y 155 murieron 30 personas, mientras que en la entrada de Guácimo, a la altura del kilómetro 83, se reportaron 15 fallecimientos.

¿Qué está haciendo el COSEVI?

Ante esta situación, el COSEVI desarrolla iniciativas dirigidas a los motociclistas en las zonas con mayor incidencia de accidentes.

La institución señaló que impulsa talleres en sectores como Matina, con el objetivo de acercarse a esta población y trabajar en la prevención de siniestros viales.

Sin embargo, la Contraloría General de la República cuestionó los recursos destinados por el COSEVI a los cantones con mayor accidentabilidad del país.

Entre las medidas para atender esta problemática figuran mejorar la demarcación vial, reforzar los despliegues policiales y realizar giras para el otorgamiento de licencias, con un enfoque en las zonas y los horarios de mayor siniestralidad.

¿Cuántos motociclistas han muerto este año?

Entre enero y septiembre de 2026, se contabilizaron 241 conductores de motocicleta fallecidos en accidentes de tránsito.

La cifra equivale aproximadamente al 90 % del total de conductores de motocicleta fallecidos durante todo 2025, lo que mantiene la seguridad de este grupo entre las principales preocupaciones en materia vial.