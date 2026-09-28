Carrera de Ciencias Policiales de la UNED realizará mesas de trabajo con diputados

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

La carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) realizará mesas de trabajo con diputados para elaborar proyectos de seguridad.

Esta iniciativa busca generar propuestas legislativas que atiendan las necesidades del sector seguridad desde una perspectiva técnica y académica.

En ese sentido, Karen Jiménez, directora de la carrera de Ciencias Policiales, indicó que se podrían abordar temas bastante complejos, como el lavado de dinero, el tráfico de armas de fuego y municiones, la trata de personas y la delincuencia juvenil.

“Hemos tenido acercamientos con las diputaciones que han mostrado interés en aceptar nuestras solicitudes de reunión y, pues, la respuesta ha sido muy positiva”, comentó.

Las mesas de trabajo permitirán un diálogo directo entre los futuros profesionales en ciencias policiales y los legisladores encargados de aprobar las leyes.