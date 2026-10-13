Convertí cada kilómetro en apoyo y esperanza para los niños y niñas con cáncer de Costa Rica

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

La sexta edición de la Carrera Caminata Pasos de Oro 2026 se realizará el próximo domingo 18 de octubre en La Sabana. La actividad busca reunir a personas de todas las edades para apoyar a los niños y niñas con cáncer y sus familias.

Sobre la carrera

El evento dará inicio a las 6:30 a. m. y contará con diferentes recorridos para que los participantes puedan elegir el desafío que mejor se adapte a ellos. Las opciones son:

4K

6K

12K

La iniciativa busca respaldar el trabajo de la Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil (ALCCI), organización que proporciona alimentación, alojamiento, transporte, medicamentos especiales, apoyo psicosocial y actividades recreativas a más de 600 niños con cáncer y sus familias cada año.

La inscripción tiene un costo de ₡16.000 por persona e incluye la camiseta oficial. También se ofrece un paquete familiar de ₡60.000 para dos adultos y dos niños.

Aquellas personas interesadas pueden inscribirse mediante Grupo Publicitario CR o directamente en ALCCI.

Más que completar una distancia, Pasos de Oro busca convertir cada kilómetro en apoyo y esperanza para los niños y niñas con cáncer de Costa Rica.

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