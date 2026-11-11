Carlos Mora llega como el goleador de La Sele en 2026

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Carlos Mora llega a la Selección Nacional como el goleador del equipo en el 2026, tras anotar cuatro goles en cuatro partidos y vivir su mejor momento futbolístico en el Universidad de Craiova de Rumanía.

El extremo acumula 109 juegos con el equipo rumano, donde registra ocho goles y 18 asistencias, y se destaca por su polifuncionalidad al poder desempeñarse como atacante, extremo o incluso en labores más defensivas bajo las órdenes de Bryan Ruiz.

El jugador expresó su felicidad por reincorporarse al grupo completo para iniciar los entrenamientos, al tiempo que manifestó su deseo de dar un salto en su carrera en el futuro, aunque por ahora se mantiene enfocado en hacer las cosas de la mejor manera con la Tricolor.