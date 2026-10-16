Carlos Barahona quedó libre con medidas cautelares

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

El futbolista del Cartaginés, Carlos Barahona, salió en libertad este viernes, aunque deberá cumplir medidas cautelares mientras avanza la investigación en su contra.

Barahona fue detenido el pasado miércoles como sospechoso de integrar un grupo vinculado con presuntos cobros extorsivos mediante préstamos informales, conocidos como “gota a gota”.

Además, las autoridades investigan una posible relación con el delito de legitimación de capitales.

El caso continúa bajo investigación.

Noticia en desarrollo.

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