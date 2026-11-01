Carlos Barahona habla tras allanamiento en su casa

Fecha de publicación: 1 de November de 2026

Fecha de modificación: 1 de November de 2026

El jugador del Club Sport Cartaginés, Carlos Barahona, habló con Deportes Monumental tras el episodio extrafutbolístico en el cual las autoridades le allanaron su domicilio.

Barahona se mostró contento por el resultado que obtuvo el equipo brumoso ante la Asociación Deportiva San Carlos.

Situación personal de Carlos Barahona

Aclara que:

“Todo lo que se dice es falso, la realidad de las cosas es totalmente diferente. Yo sí quiero aclarar que no soy prestamista, tampoco pertenezco a ninguna banda”.

“Nunca he prestado pero ni cien colones”.

Además, agregó que dejará esta situación en las manos “de Dios y mi abogado”.

¿Quién está atrás de esto?

Afirma que su abogado ya aclaró quién está atrás de todo esto:

“Es la misma persona que nos estafó a todos los futbolistas y dejó a familias sin nada”, añadió.

Finalmente confirma que se siente tranquilo, ya que según indica, todo lo que están diciendo sobre él es falso.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.