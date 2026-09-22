Carlo Díaz confirmó que buscará la reelección como Fiscal General

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El Fiscal General de la República, Carlo Díaz, confirmó que buscará reelegirse en el cargo por un periodo adicional de cuatro años, según detalló el propio jerarca.

La decisión fue tomada junto a su familia y ahora la continuidad del jefe del Ministerio Público quedará en manos de los 22 magistrados del Poder Judicial.

Díaz, quien asumió sus funciones originales en octubre de 2022, tiene tiempo hasta el 30 de setiembre para comunicarlo de manera formal a la Corte Plena y requiere al menos 12 votos para asegurar su reelección.