Carevic está invicto en el Campeonato Nacional ante Medford

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Andrés Carevic está invicto en el Campeonato Nacional ante Hernán Medford, con 10 partidos y 0 derrotas, un 73 % de rendimiento y sin perder con Alajuelense, Cartaginés y Sporting.

El frente a frente comenzó con empate en los dos primeros partidos, luego ganó la Liga en el Clausura 2020, goleó 4 a 1 en el Apertura 2020, triunfó en la semifinal con global de 4 a 3 y empató 1 a 1 en el Clausura 2021.

Medford solo superó a Carevic en la final de copa de este año en Liberia, y el último duelo por campeonato fue victoria albinegra 4 a 2 en Puente Piedra hace un mes.