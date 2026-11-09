CardioAspirina nos trae el último duelo de leyendas de La Voz del Más Allá

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

La Voz del Más Allá cerró su temporada con un espectacular duelo de leyendas entre tres voces que se robaron el escenario. CardioAspirina le presenta los mejores momentos de este encuentro por si usted se lo perdió.

El enfrentamiento reunió a los intérpretes de Antonio Aguilar (Brandon Mongrillo), Vicente Fernández (Óscar Ramírez) y Elvis Presley (Julián Muñoz). Cada presentación estuvo cargada de talento y dejó una difícil decisión en manos del jurado.

Finalmente, tras una competencia llena de emociones, Brandon Mongrillo, se llevó el primer lugar. El segundo puesto fue para el representante de Elvis Presley y el intérprete de Vicente Fernández ocupó el tercer lugar.

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