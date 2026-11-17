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Sharon Barrantes compartió una receta sencilla para preparar un café cremoso en casa, sin necesidad de utilizar una máquina especializada.
La bebida combina café soluble, leche caliente, cacao puro, azúcar al gusto y un ingrediente especial: una cucharadita de mantequilla de maní. La preparación es ideal para acompañar las tardes y disfrutar durante la temporada navideña.
Para comenzar, se debe batir la crema hasta conseguir una consistencia ligeramente espesa. Por separado, se calienta la leche y se agregan aproximadamente dos cucharaditas y media de café soluble, además de cacao puro y azúcar al gusto.
Si se utiliza café tradicional, la especialista recomienda prepararlo bastante concentrado, como un expreso.
El toque especial llega con la mantequilla de maní, que se incorpora a la mezcla caliente y se bate hasta conseguir que se integre completamente.
Finalmente, se sirve en una taza y se añade la crema batida para darle una textura más cremosa. También se puede disfrutar sin este complemento, según la preferencia de cada persona.