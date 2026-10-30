Capturan a peligroso líder de banda dedicada a asaltar viviendas

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Edward Sánchez Agüero, conocido con el alias de Agachado, fue detenido esta madrugada en la localidad de La Conquista, en Horquetas de Sarapiquí, tras más de 400 días en fuga.

El hombre es señalado como líder de una de las principales organizaciones criminales dedicadas a violentos asaltos a viviendas.

La operación estuvo a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Sarapiquí en coordinación con otras oficinas regionales de la zona norte y el Caribe, además del Servicio de Respuesta Táctica (SER), que dirigió el allanamiento.

El detenido ya permanece bajo custodia policial y fue trasladado a celdas del organismo de investigación judicial.

A Sánchez Agüero se le vinculan más de 15 casos ocurridos en el año y medio que estuvo en fuga. La captura se concretó alrededor de las 3 de la madrugada, cuando los agentes lo ubicaron en una vivienda del sector de La Conquista.