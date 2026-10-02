Capturan a conductor con más de 200 kilos de cocaína en Heredia

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Por las calles de Santo Domingo, en Heredia, una organización criminal movilizaba grandes cargamentos de droga en vehículos, según quedó en evidencia tras la captura del conductor de un automotor.

En el vehículo se hallaron más de 200 kilos de cocaína, lo que confirma la operación de la organización criminal en la zona.

Desde la Policía Municipal se indicó que, por el momento, se desconoce la cantidad exacta de droga y qué tipo de estupefaciente es.

“Una vez que se ubicaron los paquetes de la aparente droga, se coordina con la Policía de Control de Drogas, quienes se hacen cargo de todo el paquete”, explicó un portavoz de la institución.