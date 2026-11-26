Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

Un grupo de 11 adolescentes fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al figurar como sospechosos de extorsiones con préstamos gota a gota, venta de drogas y amenazas dentro de un colegio en Orotina.

Los jóvenes, de entre 12 y 16 años aproximadamente, presuntamente integraban una banda que operaba en centros educativos.

La operación se desarrolla en conjunto con la Fiscalía Penal Juvenil y la sección de crimen organizado del OIJ, mediante detenciones en viviendas y alrededores del centro educativo.

Las autoridades investigan cerca de ocho denuncias relacionadas con drogas, así como otros casos de extorsiones y amenazas.

Según las pesquisas, los adolescentes presuntamente distribuían y comercializaban drogas dentro del colegio, entre estudiantes, además de amenazar y extorsionar a otros alumnos por préstamos gota a gota.

También figuran sospechas de amenazas con armas blancas y de fuego.

Los detenidos serán trasladados al juzgado penal en San Mateo y posteriormente a la Fiscalía Penal Juvenil en Alajuela, donde serán informados sobre los casos y las evidencias en su contra.

Las autoridades determinarán si solicitan medidas cautelares, entre ellas la detención provisional u otras alternativas.