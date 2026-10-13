¿Cansancio, irritabilidad y falta de concentración? Escuche las señales de su cuerpo

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

A veces se sufre de cansancio, irritabilidad y falta de concentración, lo cual afecta la vida cotidiana, pero surge la pregunta de si estos síntomas son pasajeros o requieren mayor cuidado.

La Dra. Diana Blanco, psiquiatra, explica cuáles de estos síntomas se pueden entender como pasajeros y cuándo no, y si pueden ir y venir sin establecerse de forma permanente en el tiempo.

La especialista detalla cuáles son las principales señales que indican que algo anda mal, cuándo se debe prestar mayor atención y a qué se debe que aparezcan estos síntomas, así como qué los propicia.