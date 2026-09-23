Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Un total de 77 costarricenses permanecen bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos, según datos reportados por la Cancillería este martes.

Algunos esperan una resolución sobre su situación migratoria, mientras otros ya tienen una orden de deportación hacia Costa Rica, pero permanecen en centros de detención a la espera de un vuelo.

La cifra forma parte de una realidad que viven costarricenses que permanecen en Estados Unidos sin haber logrado regularizar su situación migratoria.

Desde enero hasta la fecha, 250 costarricenses fueron detenidos por las autoridades migratorias estadounidenses. Algunas de esas personas ya recuperaron su libertad y actualmente 77 permanecen bajo custodia.

Un caso particular

Uno de los casos corresponde a Gerardo Vargas, quien lleva cerca de tres meses en un centro de detención en Estados Unidos.

Su familia perdió contacto con él durante varios días. Este martes logró conversar con Vargas, quien informó que fue trasladado de un centro de detención en Luisiana a otro en Texas.

Le puede interesar: (VIDEO) Asesinan con armas largas a joven en lugar de comidas rápidas

Vargas ya tiene una resolución para regresar a Costa Rica, pero su deportación todavía no ocurre debido a la falta de espacio en los vuelos destinados al traslado de personas deportadas.

Según la información presentada, estos vuelos salen cada 22 días y actualmente tienen una alta demanda.

La familia de Vargas pide que las autoridades agilicen su traslado a Costa Rica. Además, señaló que el costarricense ha presentado problemas de salud durante su permanencia en los centros de detención.

Familia espera repatriación de costarricense fallecido

Otro caso corresponde a Carlos Marchena, de 36 años, quien falleció la semana anterior mientras permanecía en una cárcel provisional de Luisiana.

Marchena pasó por cuatro centros de detención diferentes. Según su familia, padecía diabetes y no recibió los medicamentos necesarios. Sus familiares atribuyen su muerte a un paro cardíaco y denuncian una posible negligencia médica y administrativa.

Cuatro días después de su fallecimiento, la familia todavía esperaba información sobre la repatriación de su cuerpo a Costa Rica.

Francine Marchena, hermana del fallecido, pidió presión diplomática para agilizar el traslado de los restos.

Detenciones de costarricenses aumentaron

Las cifras presentadas muestran un aumento en las detenciones de costarricenses por parte de las autoridades migratorias estadounidenses.

Durante 2024, el promedio mensual de detenciones era de 10 costarricenses. Para 2025, la cifra aumentó a un ritmo de aproximadamente 40 personas por mes, según los datos expuestos en el reportaje.

Julio registró la mayor cantidad de detenciones durante ese periodo.

Sin embargo, no todas las aprehensiones terminan en deportaciones, debido a factores relacionados con los procesos migratorios y la disponibilidad de vuelos.