Cancillería rechaza ataques contra Arabia Saudita

Fecha de publicación: 20 de September de 2026

Fecha de modificación: 20 de September de 2026

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto emitió un comunicado en sus plataformas oficiales en el que rechaza los ataques perpetrados por las milicias hutíes contra el Reino de Arabia Saudita.

¿Qué dijo sobre Arabia Saudita?

El Gobierno de Costa Rica condenó enérgicamente el uso de misiles y drones dirigidos tanto contra la capital, Riad, como contra infraestructura esencial en ese país.

Asimismo, manifestó su solidaridad con las autoridades saudíes y con su población.

Finalmente, hizo un llamado a los Estados a redoblar esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y en la promoción de la paz y la estabilidad regional.

Por: Camila Rosales Méndez

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