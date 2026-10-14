Cancillería investiga condición en que se encuentran menores detenidos por el ICE

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

La Cancillería investiga la condición en la que se encuentran dos niños costarricenses, de 9 y 11 años, quienes fueron detenidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Luisiana, Estados Unidos.

Los menores fueron trasladados a un centro de detención familiar en Texas, el cual ha sido cuestionado por las condiciones en que mantiene a las familias migrantes.

Según informó La Nación, al 5 de agosto ambos casos migratorios seguían activos y pendientes de resolución, mientras la Cancillería indaga sobre la situación de los menores.

En ese contexto, el abogado Steven Seas Fallas afirmó que las condiciones de vida en Costa Rica son propicias para salir adelante. “Tenemos bastantes formas de progresar en nuestro país. Considero que las detenciones son un poco exageradas. Las medidas con las que están lidiando allá tal vez sean excesivas, pero considero que habría otras maneras de sobrellevar la situación”, remarcó.