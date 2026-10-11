Cancillería condena ataques contra Arabia Saudita

Fecha de publicación: 11 de October de 2026

Fecha de modificación: 11 de October de 2026

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Cancillería), se pronunció sobre una serie de ataques perpetrados por la milicia hutí contra el Reino de Arabia Saudita, incluido un atentado contra el Aeropuerto Internacional de Riad.

Mediante un comunicado, Costa Rica condenó enérgicamente estos hechos y expresó su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Arabia Saudita.

Además, el país manifestó sus condolencias por las víctimas de los ataques y por los países cuyos ciudadanos se hayan visto afectados por estos actos de violencia.

Finalmente, Costa Rica reiteró su llamado a la paz y a la protección de la población civil, así como su rechazo a todo ataque contra la infraestructura civil.

Por: Camila Rosales Méndez

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