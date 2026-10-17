Cancelan concierto previsto para este sábado

Fecha de publicación: 17 de October de 2026

Fecha de modificación: 17 de October de 2026

La tiquetera Kuikpei anunció la cancelación del concierto de Beéle, programado para este sábado 17 de octubre de 2026 en San José, Costa Rica.

La empresa comunicó la decisión este viernes 16 de octubre mediante un aviso publicado en sus canales oficiales.

Según Kuikpei, la cancelación del concierto de Beéle ocurre en medio de una investigación judicial relacionada con personas vinculadas a la producción del evento.

Además, la empresa señaló que también influyeron circunstancias migratorias que afectaron la realización de la presentación.

Ante esto, cientos de personas que iban al concierto, mostraron su malestar por las diferentes redes sociales.

Kuikpei anuncia devolución de las entradas

Kuikpei aclaró que las decisiones migratorias corresponden exclusivamente a las autoridades competentes.

La tiquetera también indicó que la gestión de esos permisos no forma parte de sus responsabilidades como empresa encargada de la venta de entradas.

Ante la cancelación del concierto, Kuikpei confirmó que devolverá los montos correspondientes a las entradas adquiridas, conforme a la normativa vigente.

El procedimiento para solicitar o recibir la devolución será informado por la empresa mediante sus canales oficiales a partir de este lunes.

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