Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

El Campeonato Nacional regresará este viernes con las últimas dos jornadas de la fase regular, en las que Sporting y Cartaginés podrían sellar su boleto a semifinales con tan solo una victoria, cuando quedan seis puntos en disputa y solo dos separan a los cuatro primeros.

Los duelos directos entre Alajuelense y Cartaginés están programados para el próximo lunes, mientras que San Carlos, quinto con posibilidades, enfrentará a los rojinegros en la jornada 18 y abrirá el regreso del torneo este viernes cuando visite a Escorpiones, partido en el que solo la victoria le permite seguir con posibilidades de semifinales.

Cartaginés recupera al chileno Juan Carlos Gaete, quien cumplió sus dos partidos de sanción por la tarjeta roja de dos fechas atrás, y tras la visita a La Juela cerrará la fase regular en casa contra Pérez Zeledón, en tanto que Sporting tiene pendientes la visita al Inter San Carlos y recibir a Punta Arenas, y con solo dos de esos seis puntos aseguraría sus primeras semifinales de la historia.