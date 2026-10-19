San José tendrá campaña de prevención del cáncer de mama

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció una campaña de prevención del cáncer de mama que incluirá actividades informativas y espacios para que las mujeres aseguradas puedan agendar citas de mamografía y papanicolaou.

La iniciativa se desarrollará en conjunto con las áreas de salud Tibás-Uruca-Merced y Carpio-León XIII, así como con la Clínica Coopesain, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

Las actividades programadas

El miércoles 21 de octubre, de 9:00 a. m. a 12:00 m. d., se instalará una mesa informativa con una médica para conversar sobre mamografías, bultos y dolor mamario, factores de riesgo e historia familiar.

Por su parte, el sábado 24 de octubre, de 9:00 a. m. a 2:00 p. m., se realizará una jornada de Zumba Rosa en la iglesia Rositer Carballo.

Esta fecha también habrá puestos informativos, toma de presión arterial, medición de glicemia y agendamiento de citas para mamografías y papanicolaou. Se invita a las participantes a llevar una prenda de color rosa.

¿Cómo agendar una cita?

El puesto de agendamiento estará disponible del 19 al 23 y del 26 al 30 de octubre. El horario será de lunes a jueves, de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., y los viernes, de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

Por: Camila Rosales Méndez

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