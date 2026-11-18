Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

Un camión que sufrió un aparatoso accidente, provocó el cierre en el Cerro de la Muerte. No hay paso por los dos sentidos de la transitada vía.

¿Dónde se dio el accidente?

Después del Restaurante Cuchara Tica, sector del Km 56, pasando El Cañón de El Guarco.

Camión obstaculiza el paso en el Cerro de la Muerte

Como se ve en imágenes, el vehículo pesado obstruye los dos carriles para vehículos. A falta de la extracción del mismo, que tiene una posición complicada, se recomienda a los conductores tomar rutas alternas.

Información en desarollo.

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