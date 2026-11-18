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Un camión que sufrió un aparatoso accidente, provocó el cierre en el Cerro de la Muerte. No hay paso por los dos sentidos de la transitada vía.
Después del Restaurante Cuchara Tica, sector del Km 56, pasando El Cañón de El Guarco.
Como se ve en imágenes, el vehículo pesado obstruye los dos carriles para vehículos. A falta de la extracción del mismo, que tiene una posición complicada, se recomienda a los conductores tomar rutas alternas.
Información en desarollo.
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