Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Un camión que transportaba asfalto arrancó cables eléctricos y de cableras en La Uruca y ocasionó un caos vial la mañana de este viernes.

El incidente ocurrió a la medianoche, frente a la escuela Otto Hübbe, muy cerca de las instalaciones de nuestra casa televisora, cuando el vehículo se llevó el tendido eléctrico y arrancó un poste de luz.

Desde tempranas horas, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y las cableras llegaron al sitio para reinstalar el servicio.

A las 12:16, las cuadrillas todavía trabajaban y los semáforos no funcionaban, por lo que se pidió a los conductores disminuir la velocidad.

Uno de los funcionarios de una cablera comentó, fuera de cámaras, que los cables estaban bastante bajos y que en cualquier momento podía ocurrir algo parecido.

El colapso afectó toda la vía hacia La Carpio y la ruta hacia el Hospital México. “Demasiada presa, no hay paso para los buses ni para los carros, hay que mandarse casi que por la acera”, relató uno de los conductores afectados.

Otra persona indicó que, en la madrugada, “un tráiler se llevó los cables de aquí, de aquí al frente, y ya fue un desorden eso, una presa, unos circuitos por todos lados”.

Las presas se extendieron hasta la autopista General Cañas, porque al doblar hacia La Uruca ya no había paso.

Muchas personas se bajaron del autobús y caminaron; un conductor que llevaba a su esposa al Hospital México tardó cerca de media hora en llegar.

Dos policías de tránsito regularon el paso durante la mañana, especialmente por la cantidad de niños que ingresaban al centro educativo.