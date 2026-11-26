Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

Un camión cisterna que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) chocó contra un carro todoterreno y provocó una emergencia este jueves en Páramo de Pérez Zeledón, en San José.

¿Qué fue lo que pasó?

Según informó el Cuerpo de Bomberos, el accidente ocurrió en el sector de la división de la Vuelta de las Monjas, aproximadamente 500 metros en dirección al Cerro de la Muerte.

Por razones que aún se desconocen se presentó la colisión. El cisterna presentó fuego tras la colisión y habría personas lesionadas.

Bomberos desplazó unidades de rescate, extintoras y cisternas desde las estaciones de Cartago y Pérez Zeledón para atender la emergencia.

Le puede interesar: Accidente con montacargas colapsa la General Cañas

De momento, las autoridades no han precisado la cantidad de personas afectadas ni la gravedad de sus lesiones.

La información se mantiene en desarrollo.