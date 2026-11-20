Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

La noche antes de su asesinato, el periodista Camilo Rodríguez visitó a su abogado, quien también era su amigo y confidente.

Los dos estaban en casa del abogado. Mientras conversaban, Camilo reconoció la canción que su amigo preparaba al piano y le preguntó si la tenía en español.

Cuatro días después del crimen, el abogado, quien también fue su confidente y llevó algunos de sus procesos judiciales, recordó aquella conversación en una entrevista con Noticias Repretel.

La canción que quiso escuchar Camilo Rodríguez

Jorge Jiménez contó que trabajaba en un arreglo para piano cuando Rodríguez reconoció el tema.

El periodista le pidió que se lo imprimiera y le preguntó si tenía la canción en español. Su amigo le respondió que tenía una versión en inglés con subtítulos.

“Ponémela, ponémela”, le pidió Rodríguez. Su amigo puso la canción y el periodista la escuchó.

Después, recogió sus cosas y se despidió con dos palabras que el abogado recordó en la entrevista: “Bueno, macho”.

¿Qué pidió su abogado al Ministerio Público?

El abogado pidió al Ministerio Público que investigue a un hombre que, según su testimonio, publicaba videos en redes sociales para desprestigiar al periodista.

También solicitó que la Fiscalía indague si otras personas le pagaban a ese hombre por hacer esas publicaciones.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.