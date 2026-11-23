Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

El periodista Camilo Rodríguez aseguraba que fue víctima de amenazas de muerte debido a los videos que publicaba en sus redes sociales.

El comunicador advirtió que en su contra pesaban al menos 268 amenazas a lo largo de los cinco años en que denunció lo que a su juicio eran casos de narcotráfico y corrupción.

De esas 268 amenazas, indicó que presentó 10 denuncias ante las autoridades.



Semanas antes de su asesinato, las amenazas se intensificaron. “Debo comunicar que en los últimos días he recibido numerosas amenazas de muerte”, declaró el periodista.

También informó que el OIJ recibió datos de que entraron al país tres sicarios mexicanos con el objetivo de asesinarlo, contratados por narcos vinculados al fútbol.



Rodríguez relató un episodio previo en el que fue interceptado en un lugar del Valle Central mientras iba solo en su vehículo.

Dos vehículos lo detuvieron en el camino, uno adelante y otro atrás, y se bajaron unos guardaespaldas. U

na persona encapuchada con pasamontañas le dijo que él había estado hablando de ella y que no había recibido plata para matarlo.



El crimen de Rodríguez ocurrió el 16 de noviembre a las 3:30 de la tarde en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. El caso quedó bajo investigación de las autoridades judiciales.