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Camilo Rodríguez tuvo una trayectoria de 30 años en el periodismo, con presencia en televisión, radio y prensa escrita.
El comunicador inició sus primeras experiencias en radio a los 16 años de edad, en una emisora de Guápiles. Además, fundó el periódico El Guapileño y se desempeñó como escritor.
Su formación académica abarcó periodismo, publicidad, relaciones públicas, administración, psicología, filología, lingüística y cine.
Contaba con dos maestrías en administración y publicó 168 libros, entre cuentos y poesías.
Además, en televisión, fue reconocido presentador del programa de entrevistas y análisis político Alto Contraste, transmitido por más de 20 años en Repretel y Canal 13.
En los últimos años se enfocó en publicar blogs de denuncia y videos en redes sociales sobre supuestos nexos con el narcotráfico. Tenía 50 años de edad y 4 hijos.