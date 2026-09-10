Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Cambronero estará cerrado por dos meses, hasta que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) sustituyan las piezas dañadas del puente modular, por lo que primero se tiene que desarmar esta estructura y luego se empiezan a cambiar todas las partes más afectadas.

Por mientras, los conductores deben usar el cruce de Río Jesús-Piedra Blanca, solo para vehículos livianos, y también pueden usar El Aguacate o la Ruta 27 los pesados.

Pablo Camacho, viceministro de Infraestructura del MOPT, precisó que la inspección permitirá determinar los detalles para realizar las labores de reemplazo.

“Alrededor de unas nueve empresas estarían con posibilidades de poder ofertar o proponer una solución técnica en ese sector. En esta estimación inicial, tenemos que el costo podría estar en el rango de los 2.500 millones de colones”, informó.

Ya se está tramitando la construcción de un muro de contención para evitar deslizamientos donde está colocado el puente modular, lo que sería la solución definitiva para ese sector.