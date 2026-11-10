Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Este martes 10 de noviembre habrá un cambio en los vientos que afectará las condiciones del tiempo en el país.

¿Cuáles serán las condiciones del tiempo en el país?

Vientos fuertes se sentirán moderados en el Valle Central, el Pacífico Norte y las cordilleras. Las ráfagas normales serán de 30 a 50 kilómetros por hora (km/h), pero en el norte de Guanacaste pueden ser muy fuertes, alcanzando los 75 km/h.

El Caribe estará parcialmente nublado y podrían darse lluvias aisladas durante la mañana.

Pacífico Central y Sur

Pacífico Central y Sur empezará el día con pocas nubes, pero por la tarde el viento traerá nubosidad y posibles aguaceros.

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