Cámaras de seguridad: ¿hasta dónde puede vigilar desde su casa?

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Las cámaras de seguridad se han convertido en una herramienta habitual para proteger viviendas, pero surge una interrogante cuando dejan de vigilar una propiedad y parecen concentrarse en la casa de otra persona.

En Costa Rica, la Sala Constitucional volvió a examinar este tipo de conflictos en febrero de 2026, al analizar una denuncia por cámaras residenciales que supuestamente afectaban la intimidad de vecinos.

El abogado Andrés Pérez explica qué diferencia hay entre instalar una cámara para proteger una vivienda y utilizarla para vigilar de manera constante la casa, las entradas o los movimientos de un vecino.