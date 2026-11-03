Cámara capta fuerte colisión entre motociclista y carro

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Un motociclista resultó herido tras colisionar contra un vehículo liviano en Cervantes, en Cartago.

El conductor de la motocicleta fue atendido y llevado a un centro médico, mientras el fuerte impacto quedó registrado en una cámara de vigilancia.

Las imágenes del accidente captaron el momento exacto del choque entre ambos vehículos.

Según las autoridades, este tipo de situaciones responde en algunos casos a imprudencias de los conductores.

También influye no percatarse de lo que sucede o de quién circula alrededor.

El material audiovisual permite analizar las circunstancias del impacto ocurrido en esa zona de Cartago.