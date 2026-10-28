Calentamiento del Océano Pacífico enciende las alertas en Costa Rica

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

El calentamiento del Océano Pacífico enciende las alertas por el riesgo de inundaciones y erosión en las costas del país.

Registro de la UCR

Expertos de la Universidad de Costa Rica registran temperaturas de hasta casi 33 grados en Bahía Herradura.

Esto representa cerca de 4 grados más de lo habitual en esa zona. El fenómeno de El Niño estaría contribuyendo a este calentamiento, que provoca la expansión del agua y el aumento del nivel del mar.

Calentamiento del Océano Pacífico preocupa

La situación preocupa especialmente cuando coinciden mareas altas y fuertes oleajes. Por eso, los especialistas mantienen una vigilancia constante sobre las condiciones del Pacífico.

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