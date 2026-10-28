Calentamiento del Océano Pacífico enciende las alertas en Costa Rica

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El calentamiento del Océano Pacífico enciende las alertas por el riesgo de inundaciones y erosión en las costas del país.
Expertos de la Universidad de Costa Rica registran temperaturas de hasta casi 33 grados en Bahía Herradura.
Esto representa cerca de 4 grados más de lo habitual en esa zona. El fenómeno de El Niño estaría contribuyendo a este calentamiento, que provoca la expansión del agua y el aumento del nivel del mar.
La situación preocupa especialmente cuando coinciden mareas altas y fuertes oleajes. Por eso, los especialistas mantienen una vigilancia constante sobre las condiciones del Pacífico.
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