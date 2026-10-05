Caída del cabello: productos naturales que pueden ayudar a cuidarlo

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

La caída del cabello, la caspa y la deshidratación capilar son problemas frecuentes que muchas personas intentan resolver con químicos agresivos, aunque existen alternativas naturales que pueden ayudar a cuidar el cabello sin dañarlo.

Jocelyn Rodríguez, emprendedora de cosmética natural, explica qué productos se pueden utilizar para tratar la caída del cabello, cómo actúan las plantas en los tratamientos capilares y de qué manera deben aplicarse para obtener resultados efectivos.

Además, la especialista detalla cuánto tiempo se puede dejar el acondicionador, qué ingredientes naturales aportan más brillo, qué opciones ofrece para el rostro y cómo podría estructurarse una rutina de skincare, demostrando que la naturaleza brinda alternativas viables para mantener el cabello y la piel saludables.