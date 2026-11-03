Caída de piedras en el Zurquí dañó dos vehículos este martes

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

La caída de piedras en los kilómetros 38 y 39 del Zurquí dañó dos vehículos la mañana de este martes, en un incidente que dejó solo daños materiales y una persona trasladada al INS de Heredia.

El material se desprendió cuando no llovía en la zona, por lo que las piedras y los palos cayeron “en seco” y con mayor fuerza sobre los automóviles, mientras la Policía de Tránsito cerraba carriles y limpiaba la vía para evitar accidentes.

Ante la inestabilidad de esos puntos calientes, el MOPT y el Conavi iniciaron una licitación para construir muros de contención en el tramo del 35 al 39, con obras previstas para el primer trimestre de 2027.