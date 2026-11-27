Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

La caída de antiguos líderes del cártel de Sinaloa favoreció que el costarricense Erick Barrantes Villalobos, conocido como Caballos, formara parte crucial en el tránsito de droga para esa organización.

Así consta en el expediente del nuevo extraditable, detenido el 26 de noviembre con fines de extradición a Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico.

Las autoridades judiciales señalan que tenía relación con altos mandos de Los Chapitos.



El cártel de Sinaloa ha sido una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas de México y de la región.

La captura de sus principales cabecillas, como Joaquín Guzmán, alias El Chapo, y Mayo Zambada, abrió espacio para nuevos liderazgos.

Entre ellos surgió el grupo conocido como Los Chapitos, integrado por los hijos de El Chapo: Iván Archivaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán.

Con el paso del tiempo consolidaron su propia estructura, sus operadores y sus redes internacionales, y en esa red de contactos aparece Costa Rica.



La coordinación era con estructuras mexicanas para el traslado de drogas desde Colombia y Ecuador hacia Costa Rica, para el almacenaje y posteriormente el reenvío hacia Guatemala y México.

“Hemos logrado determinar que esta persona tenía un alto perfil y una relación cercana con cabecillas del Cártel de Sinaloa”, declaró Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La detención se decidió porque existía riesgo de que saliera del país, según Soto.



Barrantes también es investigado en Costa Rica por legitimación de capitales.

El caso tiene aproximadamente dos años y se trabajó de manera conjunta entre tres organizaciones, según Carlos Díaz, fiscal general.

Por otro lado, en los allanamientos en su casa en Grecia las autoridades ubicaron entre 30 y 40 caballos.

Su actividad como criador de caballos al parecer habría facilitado el acercamiento con integrantes del cártel de Sinaloa.

Además, se localizaron varios vehículos de lujo, incluido uno blindado, y se realiza un trabajo en el sector de Guanacaste para ubicar una importante cantidad de ganado perteneciente a la estructura criminal.