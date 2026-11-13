¡Café Rey presenta Reyna Alma Real! Una nueva forma de disfrutar el café

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

El aroma y el sabor de una buena taza de café ahora tienen una nueva protagonista. Café Rey presenta Reyna Alma Real, un café tostado y molido 100% puro, elaborado con granos de buena calidad y un tueste intenso y controlado que ofrece una bebida con cuerpo, aroma y carácter propio.

Esta propuesta llega bajo el concepto “Vos elegís”, un homenaje a las mujeres que, con sus decisiones de todos los días, dejan huella en sus familias y en quienes las rodean.

Reyna también representa un nuevo capítulo para una familia que desde 1957 forma parte de la tradición cafetalera costarricense y que continúa apostando por la calidad y la innovación.

Con esta nueva presentación, Café Rey invita a los consumidores a descubrir un café con personalidad propia y disfrutar de esos momentos especiales que nacen alrededor de una taza.

Reyna Alma Real, 100% puro y con carácter propio.

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